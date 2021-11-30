Türkiye Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 14öğretim elemanı alacağını duyurdu.

30 Kasım 2021, Salı 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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