Türkiye Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 14 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Erzurum Teknik Üniversitesi ilanda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

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