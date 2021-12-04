Türkiye Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

04 Aralık 2021, Cumartesi 17:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yıldız: Beyoğlu’nda Arapça tabela yok
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Seçim sektörü
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güngören'de bir evin balkonu çöktü! Görgü tanıkları yaşananları anlattı