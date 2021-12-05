Türkiye Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

05 Aralık 2021, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden, "Üniversitemize unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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