Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçilen ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Yapılan açıklamayla birlikte "Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu adaylar tarafından yöneltilmeye başlandı.

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Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi : 29.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 19.08.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019

Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2019

Sonuçların ilan edileceği İnternet adresi : https://www.erzurum.edu.tr

Başvuru Yerleri:

Araştırma Görevlisi kadroları için: İlgili Fakülte Dekanlıkları

Öğretim Görevlisi kadroları için: Rektörlük