Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Erzurum Teknik Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak. Başvuruların son bulma tarihi 19 Ağustos olarak belirlendi. Şimdi istenilen belgeler ve şartlar öğrenilmeye çalışılıyor. İşte ayrıntılar...
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçilen ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.
Yapılan açıklamayla birlikte "Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu adaylar tarafından yöneltilmeye başlandı.
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Sınav Takvimi:
Duyuru Başlama Tarihi : 29.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019
Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2019
Sonuçların ilan edileceği İnternet adresi : https://www.erzurum.edu.tr
Başvuru Yerleri:
Araştırma Görevlisi kadroları için: İlgili Fakülte Dekanlıkları
Öğretim Görevlisi kadroları için: Rektörlük