Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman?
Erzurum Teknik Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak. Başvurular bugün başladı, 15 gün sonra sona erecek. Şimdi adaylar başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. İşte ayrıntılar...
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası "Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ