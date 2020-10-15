Erzurum yenilenen havalimanıyla kış turizmine hazır

Erzurum Havalimanı, CAT3 sistemiyle yapılarak İstanbul Havaalanı teknolojisiyle aynı standartlara ulaşan pisti sayesinde Palandöken’de yeni kayak sezonunda ulaşım sıkıntısı yaşamadan yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’de hem kar kalitesi hem de havalimanından dağa kolay şekilde ulaşımı bakımından tercih edilen tatil noktalarından Palandöken, yenilenen havalimanı pistiyle bu sezon hava muhalefetine takılmadan hizmet veriyor. Bu durumun turizm adına olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Berke Dikmen şunları söyledi:

Erzurum’da uçakların pistte yaşadığı sorunlar havalimanındaki yenilenmeyle birlikte artık son buldu. Bu durum otellerdeki taleplere de olumlu etki etti. İnsanların Palandöken gibi eşsiz bir kış tatili rotasını tercih etmesinin önündeki en önemli engel de ortadan kalkmış oldu. Erzurum uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekerek olumlu ivme yakaladı.