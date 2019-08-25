Erzurum’da altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Yakutiye ilçesi 24 Temmuz Caddesi üzerinde yapılan altyapı kazı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlandı.

İşçilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatası ve kemiklerin bir insana ait olduğunu tespit etti.

POLİSE HABER VERİLDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan ve kepçe ile kemiklerin bulunduğu alanı açtıran ekipler, bölgedeki işçiler ve iş yeri sahiplerinin ifadesine başvurdu.

Kepçe operatörü Halim Otlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kepçe ile kazı yaptığı sırada insan kemikleri gördüğünü belirterek, "Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdik. Burada kemiklerle beraber kafatasları da var." dedi.

ERZURUM (AA)



