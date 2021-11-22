Türkiye Erzurum’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? 22 Kasım AFAD son depremler listesi
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Erzurum’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? 22 Kasım AFAD son depremler listesi

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Erzurum’da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? 22 Kasım AFAD son depremler listesi

Geçtiğimiz hafta 5,1 şiddetinde depremle sarsılan Erzurum’da saat 11.331’de yine bir sarsıntı hissedildi. Halk arasında paniğe neden olan depremde vatandaşların evlerinden çıktıkları görüldü. Peki, Erzurum’daki deprem kaç şiddetinde nerede oldu? İşte, 22 Kasım AFAD son depremler listesi…

22 Kasım 2021, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme:
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22 Kasım AFAD son depremler listesine göre Erzurum’da bir deprem meydana geldi. Derinliği 6.9 kilometre olarak ölçülen deprem çevre bölgelerde de hissedildi. İşte, 22 Kasım 2021 Erzurum depreminin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin detaylar…

ERZURUM’DAKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE NEREDE OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 19 Kasım’da 5,1 şiddetinde depremle sarsılan Erzurum’da bugün saat 11.31’de 4,7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Derinliği 6.90 km olarak ölçülen depremin merkez üssünün ise yine Köprüköy'ün Topçu Köyü olduğu kaydedildi. 



Bununla birlikte, gelen bilgilerde, AFAD müdürünün köydeki vatandaşlara ulaştığı ve evlerini boşaltmalarını istediği, vatandaşların çadırlara, konteynırlara yerleşecekleri belirtildi.

22 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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