22 Kasım AFAD son depremler listesine göre Erzurum’da bir deprem meydana geldi. Derinliği 6.9 kilometre olarak ölçülen deprem çevre bölgelerde de hissedildi. İşte, 22 Kasım 2021 Erzurum depreminin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin detaylar…

ERZURUM’DAKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE NEREDE OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 19 Kasım’da 5,1 şiddetinde depremle sarsılan Erzurum’da bugün saat 11.31’de 4,7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Derinliği 6.90 km olarak ölçülen depremin merkez üssünün ise yine Köprüköy'ün Topçu Köyü olduğu kaydedildi.









Bununla birlikte, gelen bilgilerde, AFAD müdürünün köydeki vatandaşlara ulaştığı ve evlerini boşaltmalarını istediği, vatandaşların çadırlara, konteynırlara yerleşecekleri belirtildi.

22 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ