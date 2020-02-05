Erzurum'un Horasan ilçesinden yolcu halk otobüsü, Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza bölgesine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

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