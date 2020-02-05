Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Erzurum'un Horasan ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekipler olay yerinde.
05 Şubat 2020, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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Erzurum'un Horasan ilçesinden yolcu halk otobüsü, Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza bölgesine ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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