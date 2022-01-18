Türkiye Erzurum’da kahvede silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Erzurum’da kahvede silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Türkiye

Erzurum’da kahvede silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Erzurum'da kahvede çıkan silahlı kavgada, seken merminin isabet ettiği müşteri dahil 2 kişi yaralandı. Polis, ateş açan Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

18 Ocak 2022, Salı 15:06 Son Güncelleme:
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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki kahvede meydana gelen olayda Murat Y., iddiaya göre, kahvede oturan Aytekin Kanar’ın yanına geldi ve ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat Y., Kanar'a doğru tabancayla ateş açtı.

Bu sırada kahvedekiler, panikle dışarı koştu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kanar, ağır yaralandı. 



Seken mermiyle kahvedeki müşterilerden İbrahim P. de yaralandı. Çevredekiler, 2 yaralıyı araçla Horasan Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi.

Kahvede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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