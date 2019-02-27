Erzurum’da kar ve tipi uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bugün gece yarısından itibaren Erzurum’da kar yağışı ve tipinin etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı

27 Şubat 2019, Çarşamba 18:24 Son Güncelleme:
A A
Erzurum’da kar ve tipi uyarısı

Edinilen bilgiye göre, yapılan meteorolojik uyarıda bugün gece yarısından itibaren yarın akşam saat 18.00’e kadar Tekman, Karayazı. Hınıs, Karaçoban ve Çat ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi. 

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Kuvvetli kar yağışı ve tipi ile birlikte yağış sonrası buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. 

ERZURUM (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.