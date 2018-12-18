  • Haberler
  • Yaşam
  • Erzurum'da kış başkadır! 2 metrelik buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor

Erzurum'da kış başkadır! 2 metrelik buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor

Hava sıcaklığının eksi 14 ila 15 arasınsa seyrettiği Erzurum'da binaların çatılarında 2 metrelik buzdan sarkıtlar oluştu

18 Aralık 2018, Salı 10:22 Son Güncelleme:
A A
Erzurum'da kış başkadır! 2 metrelik buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellere ait binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı. Parmaklıkları andıran sarkıtlar, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Erzurum'un çok soğuk olduğunu ancak oluşan buz ve sarkıtların doğal güzellik kattığını söyleyen Zeynep Birdal, "Kayak için Palandöken’e gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Bir bakan bir daha dönüp bakıyor. Binalar alçak olduğu için buz sarkıtları tehlike saçmıyor. Yoksa bunların hepsi ürkütücü olur" dedi. DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.