Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellere ait binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı. Parmaklıkları andıran sarkıtlar, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Erzurum'un çok soğuk olduğunu ancak oluşan buz ve sarkıtların doğal güzellik kattığını söyleyen Zeynep Birdal, "Kayak için Palandöken’e gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Bir bakan bir daha dönüp bakıyor. Binalar alçak olduğu için buz sarkıtları tehlike saçmıyor. Yoksa bunların hepsi ürkütücü olur" dedi. DHA