Erzurum’da köprüden uçan otomobil yandı: 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

10 Aralık 2018, Pazartesi 03:13
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Erzurum’da köprüden uçan otomobil yandı: 1 yaralı

Kaza, Oltu-Şenkaya karayolu Yolboyu Mahallesi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçtu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yere çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak kısa sürede tamamen yandı. Kendini otomobilden dışarı atan sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ERZURUM (İHA)


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