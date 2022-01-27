Türkiye Erzurum'daki çığdan acı haber! Cansız bedenleri çıkarıldı

Erzurum'daki çığdan acı haber! Cansız bedenleri çıkarıldı

Türkiye

Erzurum'daki çığdan acı haber! Cansız bedenleri çıkarıldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

27 Ocak 2022, Perşembe 16:53 Son Güncelleme:
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Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.


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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait paletli karüstü aracıyla çığ bölgesine ulaşan 6 kişilik AFAD ekibi vatandaşların da yardımıyla kar altında kalan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada yaklaşık 3,5 saat kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ERZURUM, (DHA)

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