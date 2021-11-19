Erzurum’daki deprem Doğu Ekspresi Treni seferini de aksattı

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni Erzurum’da mola verdiği sırada deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan tren güzergahındaki Köprüköy ilçesinde, sarsıntının etkisiyle dağdan düşen kaya parçaları demir yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerce demir yolundaki taşların temizlenmesinin ardından Doğu Ekspresi Treni Erzurum’dan hareket ederek seferine devam etti.

AA