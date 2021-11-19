Erzurum’daki depremde enkazdan yaralı kurtarılan kadın tedavi altına alındı
Erzurum’da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depreme tandırda ekmek pişirirken yakalanan ve enkazdan yaralı çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.
19 Kasım 2021, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Topçular Mahallesi’nde yaşayan Ayten Kırmacı, evinin yakınındaki tandırda ekmek pişirirken depreme yakalandı. Sarsıntının etkisiyle yıkılan tandırın altında kalan Kırmacı, çevredekilerin ve AFAD ile 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Kırmacı, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak sağlık ekiplerince Köprüköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
AA