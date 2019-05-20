Erzurumspor Fenerbahçe ilk gol geldi

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'un konuğu...

20 Mayıs 2019, Pazartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Erzurumspor Fenerbahçe ilk gol geldi

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor ve Fenerbahçe karşı karşıya...

59.DK: GOL! Moses penaltı atışını gole çevirdi

Fenerbahçe penaltı kazandı!

Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle son erdi.

25.DK: Fenerbahçe'de sakatlanan Valbuena yerini Victor Moses'a bıraktı.

18.DK: SARI KART Erzurumspor atağında topa eliyle müdahale eden Valbuena sarı kart gördü.

11.DK: SARI KART Orta sahada topu alan Tolgay boş durumda ilerlemek isterken onu düşüren İbrahim Akdağ sarı kart gördü

10.DK: Erzurumspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışında alan Dirar yayın gerisinden sol ayağıyla vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...

1. DK: Maç başladı

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado

BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

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