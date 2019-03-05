Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı