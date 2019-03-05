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Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

05 Mart 2019, Salı 00:05 Son Güncelleme:
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Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca için çalışmalara hız veren BB Erzurumspor, deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi. 

Kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun."

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