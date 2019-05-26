Erzurumspor Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Erzurumspor Süper Lig'e galibiyetle veda etti Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine karşın, küme düşmekten kurtulmadı