Erzurumspor Yılmaz Vural ile yolları ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mavi-beyazlı takımın başında 9 maça çıkan Vural, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.



