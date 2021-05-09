Futbol Erzurumspor Yılmaz Vural ile yolları ayırdı

Erzurumspor Yılmaz Vural ile yolları ayırdı

Futbol

Erzurumspor Yılmaz Vural ile yolları ayırdı

Erzurumspor'da henüz 9 maça çıkan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. Dün akşam Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Erzurumspor, ligde kalma umutlarını oldukça zora sokmuştu. Erzurumspor bu sezon 6. teknik direktörünü de kovmuş oldu.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mavi-beyazlı takımın başında 9 maça çıkan Vural, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.


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