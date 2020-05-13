Futbol Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Futbol

Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 23:25 Son Güncelleme:
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BB Erzurumspor’da yapılan ikinci corona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı. TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.


İHA


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