Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran mavi beyazlılar, daha önce kulüpte oynamış Yusuf Duruk'un Hatay'da şehit düştüğünü duyurdu. Kulüpten konuyla ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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