Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit oldu
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen genç oyuncu Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü açıkladı.
24 Mart 2020, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran mavi beyazlılar, daha önce kulüpte oynamış Yusuf Duruk'un Hatay'da şehit düştüğünü duyurdu. Kulüpten konuyla ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.