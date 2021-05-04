Erzurumspor'da Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna girmek istemediği iddia edilen Ricardo Gomes, bu olayı reddetti. Yaptığı açıklamada kendisine oyuna gireceği bilgisi verildiğini söyleyen Gomes, "Hazırlanıyordum. Sonra hoca gelip 'seni seviyorum' falan dedi. Benim futbol oynamak için bu tip laflara ihtiyacım yok. Oyuna girmeye hazırdım ama 'ihtiyaç yok, değiştirmeyeceğim' dedi. Oyuna girmek istemediğim doğru değil" açıklamasını yaptı.

Oyuncunun açıklamasının tam hali şöyle: