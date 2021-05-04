Erzurumsporlu Gomes iddiaları reddetti: Ben oyuna girmeye hazırdım. Yılmaz Vural istemedi
Erzurumspor'da Fenerbahçe maçında yaşanan oyuncu değişikliği karmaşası sürüyor. Önce Yılmaz Vural'ın açıklamaları ardından takımın eski hocası Mehmet Özdilek'in sözleri ve şimdi de olayın kahramanı Ricardo Gomes'in bizzat yaptığı açıklama...
04 Mayıs 2021, Salı 15:36 Son Güncelleme:
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Erzurumspor'da Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna girmek istemediği iddia edilen Ricardo Gomes, bu olayı reddetti. Yaptığı açıklamada kendisine oyuna gireceği bilgisi verildiğini söyleyen Gomes, "Hazırlanıyordum. Sonra hoca gelip 'seni seviyorum' falan dedi. Benim futbol oynamak için bu tip laflara ihtiyacım yok. Oyuna girmeye hazırdım ama 'ihtiyaç yok, değiştirmeyeceğim' dedi. Oyuna girmek istemediğim doğru değil" açıklamasını yaptı.
Oyuncunun açıklamasının tam hali şöyle:
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