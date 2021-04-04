Süper Lig'in 32. haftasında Yılmaz Vural şok mağlubiyetle Büyükşehir Belediye Erzurumspor macerasına başladı.

Kümede kalma savaşı veren mavi-beyazlı takım kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip, 9. dakikada Milosevic'le öne geçti: 0-1. 6 dakika sonra Da Costa skora denge getirdi: 1-1.

26. dakikada VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan Cikalleshi yararlanamadı. 44'te sezonun formda ismi Abdülkerim Bardakcı ilk yarının skorunu ilan etti: 1-2.

90+6'da penaltı VAR'dan döndü

90+6'da ev sahibi takım penaltı kazandı ancak hakem Saka VAR'dan izleyip penaltıyı iptal etti.

İkinci yarıda iki takımın da çabası skoru değiştirmedi ve yeşil-beyazlı takım deplasmandan galibiyetle döndü: 1-2. Bu sonuçla Konyaspor puanını 39'a yükseltirken, Erzurumspor 27 puanda kaldı.

Milliyet