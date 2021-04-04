Futbol Erzurumspor'un başına geçen Yılmaz Vural'a ilk maçında mağlubiyet sürprizi

Erzurumspor'un başına geçen Yılmaz Vural'a ilk maçında mağlubiyet sürprizi

Futbol

Erzurumspor'un başına geçen Yılmaz Vural'a ilk maçında mağlubiyet sürprizi

Ligin kümede kalma mücadelesi veren ekiplerinden Erzurumspor'da yeni teknik direktör Yılmaz Vural ilk maçına çıktı. Vural, takımları kümede tutmasıyla ünlü olmasına rağmen Erzurum'daki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

04 Nisan 2021, Pazar 16:03 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 32. haftasında Yılmaz Vural şok mağlubiyetle Büyükşehir Belediye Erzurumspor macerasına başladı.

Kümede kalma savaşı veren mavi-beyazlı takım kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip, 9. dakikada Milosevic'le öne geçti: 0-1. 6 dakika sonra Da Costa skora denge getirdi: 1-1.

26. dakikada VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan Cikalleshi yararlanamadı. 44'te sezonun formda ismi Abdülkerim Bardakcı ilk yarının skorunu ilan etti: 1-2.

90+6'da penaltı VAR'dan döndü

90+6'da ev sahibi takım penaltı kazandı ancak hakem Saka VAR'dan izleyip penaltıyı iptal etti.

İkinci yarıda iki takımın da çabası skoru değiştirmedi ve yeşil-beyazlı takım deplasmandan galibiyetle döndü: 1-2. Bu sonuçla Konyaspor puanını 39'a yükseltirken, Erzurumspor 27 puanda kaldı.

Milliyet

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