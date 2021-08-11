Doğa Erzurum'un yaban keçileri koruma altında

Erzurum'un yaban keçileri koruma altında

Doğa

Erzurum'un yaban keçileri koruma altında

Erzurum'un İspir ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri, sürü halinde doğada beslenirken görüntülendi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçenin Çamlıkaya Mahallesi kırsalında yaşayan yaban keçileri, doğaya renk katıyor. Bölgedeki kayalıklarda yavrularıyla gezinen ve çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi.

İzlendiklerini fark eden keçiler, sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

AA

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