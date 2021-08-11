Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçenin Çamlıkaya Mahallesi kırsalında yaşayan yaban keçileri, doğaya renk katıyor. Bölgedeki kayalıklarda yavrularıyla gezinen ve çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi.

İzlendiklerini fark eden keçiler, sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

AA