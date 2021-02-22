Bir ilişkiye başlarken sevme ve sevilme ihtiyacımızı karşılayacak, duygusal beklentilerimize yanıt verebilecek kişilere doğru eğilim içinde olduğumuz bir gerçektir. Bu her zaman için mümkün olmaz ve mümkün olmadığında bizim en temel ihtiyacımızdan birini karşılamayan durumun içinde kendimizi mutsuz hissederiz.

İlişkilere başlarken ilk olarak bize benzeyen, bizim gibi davranan bize uygun olan bireyleri hayatımıza seçmek isteriz. Aslında aradığımız ruh eşimizdir.

Astrolojik olarak doğum haritalarımızda Juno kurduğumuz ilişkiler hakkında önemli bilgi aldığımız bir kaynak olarak değerlendirilir.

Bir ilişki için kendimize çektiğimiz kişiler aslında bize benzeyen kişilerdir. Kendimize benzeyen kişileri kendimize çekiyoruz. Juno ilişkilerde hem kendimize çektiğimiz kişi hakkında bilgi verici olurken aynı zamanda bir ilişki içerisinde bizim nasıl davranışlar geliştireceğimiz hakkında da önemli ipuçları barındırmaktadır.

Juno’nun burçlarda ifadesi hakkında yazdığım yazılarda bu hafta sırada Başak burcu yerleşimi var. Juno’nun bu burçta yerleşim tarihlerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Juno bir doğum haritasında Başak burcu yerleşiminde olduğunda kişisel olarak, iyi disipline olan, sorumluluk sahibi, ciddi, güvenilir ve çalışkan bir yapı getirebilir. Kişilik özelliklerinde var olan bu güçlü nitelikler kişi tarafından eş ya da ortak gibi partner tarafından da desteklenme ve tamamlanma arzusu yaratacaktır. Bu, kadın ya da erkek için seçilecek olan eşte olması beklenilen temel karakter özellikleri halini alır ve kişinin kendine çektiği ilişkiler bu yönde eğilim içeren ilişkiler halini alacak olabilir.

Juno Başak burcu yerleşiminde olduğunda aşk ya da ortaklık gibi derin bağlar ile kurulan birlikteliklerde idealize edilmiş bir mükemmellik arayışı ön planda tutulur. Bu durum, bir ilişkiden beklenilenin artmasına işaret eder. İdealize edilmiş standartlara uygun olan ilişki ve partner beklentisi yoğunlaşır. Akılsal ve mantıksal yaklaşımların ön planda tutularak bir nevi mükemmel ilişkinin resmedilmesi ve bunu sağlamak için pratikte uygulamaya koyulması anlamına da gelebilir. Bu güdü, en uç boyutta, o ilişki içinde çok fazla eleştirel olmak ve ilişkiyi sürekli düzenleyen bir kişi olarak, ilişki içinde rol alma türü davranışlara kadar uzayabilecektir.

Mükemmeliyetçi bakış açısını partnerine ve ilişkilerine yönelten Juno Başak burcu kişisi için sorumluluk duygusu taşıyan, karşılıklı saygı ve mesuliyetlerin alındığı, mantık ve akılsal yaklaşımları barındıran ilişkiler idealize edilmiş ilişkileri şekillendirir. Başak burcundaki Juno kişisi için hayatlarını birlikte düzenleme iradesine ve arzusuna sahip bir partnere ihtiyaç her zaman için yoğunluk taşıyacaktır.

İlişiklerden beklenti kısa süreli olmak yerine uzun süreli ve sadıklık, dürüstlük beklenen ilişkiler halini alır. Bu, ilişkinin daha uzun vadeye yayılması arzusunu arttırır. İlişkiyi yararlı ve faydalı hale getirme duygusu yüksek olduğundan dolayı ilişkinin sorumluluğunu tek taraflı üstüne almak, görev duygusu ile devam eden ilişkiler ve o ilişkiye bir nevi hizmet etme haline benzer türde davranışlar yine Juno Başak burcu yerleşimi için oluşabilecek davranış türünü açığa çıkarır. Bazı durumlarda eş ya ortaklarından aşırı talepte bulunma, fazla beklentili olmanın getireceği eleştiri ile yargılayıcı türde davranış ve tutumlar sergilenebilir ve bir ilişkinin nasıl görünmesi gerektiğine ve ortakların nasıl davranması gerektiğine dair kendi kurallarını ortaya koyma meyili çok ön planda tutulabilir. Ayrıca Juno Başak burcunda olduğunda kişi eş ya da partner tarafından kendisine bir ayna tutulacak şekilde aşırı eleştiri getiren, detaycı ve sorgulayıcı bir eş ortaya çıkması durumunu yaratabilir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda,

22 Şubat Pazartesi İkili ilişkilere yönelik olumlu akan bir enerji akışı var. Karşılıklı olarak anlayış ve iş birliği kurma yönünde olumlu kararlar alabilir ve aramızdaki dengeyi daha kolayca sağlamanın fırsatını değerlendirebiliriz.

23 Şubat Salı Duygusal yönümüzün ağır basacağı bugün diğer kişiler ile olan ilişkilerimizde empati içinde olma davranışımız ön plana çıkıyor. Birlik ve beraberlik içinde olmak arzusu ile affedici, sabredici ve kucaklayan türde davranışlar gösterebilir ve ilişkilerimiz bir nevi yenilemek için olumlu anlamda günü yararlı hale getirebiliriz.

24 Şubat Çarşamba Ailevi konular, ikili ilişkilerimize dair konular hayatlarımızda önemli kararlar almamız, sorumluluklar yüklenmemiz gerektiğini doğurabilir. Geleceğe yönelik girişimler içinde olurken bugün gerçekçi düşünerek kararlar almakta fayda var.

25 Şubat Perşembe Girişimci ve enerjik yönümüz bugün bize destek veriyor. Kendimize olan güvenimizi olumlu anlamda hissedebilir ve cesaret isteyen işlerimize ya da kararlarımızı uygulamaya koymaya yönelebiliriz.

26 Şubat Cuma Egosal çıkışlara, rekabetçi türde davranışlar ile karşılaşma olasılığımız olan bugün ilişkileri yıpratmamaya dikkat. Aşırı ısrarcı ya da aşırı beklentili türde davranışların çıkarabileceği sorunlar can sıkabilir. Ortak kararlar almaya dikkat etmek yerinde olur.

27 Şubat Cumartesi Gerçekleri olduğu gibi kabul etmenin gerekeceği bir gündeyiz. İkili ilişkilerimizi daha fazla empati ve iyimser bir bakış açısı ile değerlendirmenin gerektiği zaman içindeyiz. Akışta kalmak ve anlayış taşıyan bakış açımızı öne çıkarmak faydalı olacaktır. Yapıcı ve verim sağlayan türde işler için azimle çalışkanlık gösterebilir ve kazanç sağlayabiliriz.

28 Şubat Pazar İçinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek hem kendimize hem sevdiklerimize daha faydalı hale getirmek için yaratıcı aklımızı kolaylıkla devreye sokabilir, hızlı, pratik ve çözüm odaklı işler yapabiliriz. Bir olma enerjisi bugün bizi destekliyor, uyum yakalamak ve yapıcı olmak kazanç sağlayacaktı

Mutlu bir hafta diliyorum, sevgiylr.e