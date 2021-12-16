Avrupa Uzak Ajansı (ESA) araçtırmacıları, gezegene çarpma şansı sıfır olmayan, Dünya'ya yakın nesnelerin listesini tutuyor. Bu yıl ilk kez iki asteroit birden tespit edildi ve onlarca takip gözleminden sonra bile listede kalmayı başardı.

Öte yandan 2021 QM1, listenin başında olmasına rağmen çok az bir risk teşkil ediyor.

Asteroidin en yüksek risk taşıdığı tarih, 2 Nisan 2052 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de Dünya'ya çarpma olasılığı 3 bin 322'de bir.

Başka bir deyişle göktaşının gezegenle çarpışmama olasılığı yüzde 99,9'dan daha yüksek.

Üstelik bilim insanları, çapı yaklaşık 50 metre olan göktaşının çarpışma durumunda bile çok fazla zarara neden olmayacağını söylüyor.

Buna göre göktaşının boyutu, 2013'te Rusya üzerinde atmosfere girerken beklenmedik bir şekilde patlayan göktaşıyla hemen hemen aynı.

Çelyabinsk bölgesinin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan meteor, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi ufak yaralar almıştı.

LİSTEDEKİ DİĞER GÖKTAŞLARI

Risk listesinde yer alan diğer yeni asteroidin adı da 2021 GX9. Bu göktaşı QM1'den daha küçük ve 16 Nisan 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali 14 bin 534'te bir.

Uzmanlara göre bu tür asteroitlerden endişelenmeye gerek yok. Zira asıl tehlikeli olanlar, gökbilimcilerin tespitte zorlandığı kör noktalardan gelenler.

Şu anda Güney Yarımküre'deki gökyüzünün bazı noktalarında asteroitleri tarama kabiliyeti yeterince iyi değil. Ayrıca gökbilimciler Güneş yönünden gelen nesneleri tespit etmekte de zorlanıyor.

Rusya'yı 2013'te alarma geçiren göktaşı da atmosfere fark edilmeden girmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) şu anda bu sorunu çözmek için bir teleskop geliştiriyor.

NEO Surveyor adı verilen teleskop 2026'da fırlatılacak.