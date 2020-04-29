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Dünya Esad'dan Türkiye'yi kızdıracak corona virüs haritası

Esad'dan Türkiye'yi kızdıracak corona virüs haritası

Dünya

Esad'dan Türkiye'yi kızdıracak corona virüs haritası

Esad rejiminin corona virüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 15:53 Son Güncelleme:
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Suriye iç savaşında yüz binlerce vatandaşını katleden Esad’ın, corona virüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

Esad rejimi corona virüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun’u da ekledi. DHA’nın edindiği bilgilere göre, corona virüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında “İskenderun” olduğu görülüyor.

Rejimin, İdlib’de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad’ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle corana virüs salgınını bile Türkiye’yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.

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