Avustralya Tıp Dergisi'nde (The Medical Journal of Australia) New South Wales bölgesindeki bir zehir merkezindeki kayıtlara dayanan yeni bir analiz yayınlandı. Araştırmaya göre, zehir merkezine gelen çağrılardan yarısından fazlasının uçucu yağ zehirlenmesi vakalarından oluştuğu, zehirlenmelere maruz kalanların da başta çocuklar olduğu tespit edildi.

Zehirlenme vakalarının büyük kısmı 15 yaş altı çocuklarda

Science Alert'in haberine göre, Sidney Üniversitesi'nden araştırmacılar, esansiyel yağ maruziyetine bağlı 4 bin 412 zehirlenme vakası belirledi. Zehirlenmelerin yüzde 80'inin esansiyel yağ şişelerinin yanlışlıkla öksürük şurubu gibi başka bir ilaç şişesiyle karıştırılarak gerçekleştiğini tespit etti. Zehirlenmelerin sadece yüzde 2'si ise kasıtlı olarak yanlış bilgiye ve tavsiyeye dayanan uçucu yağı almasından kaynaklandı. Araştırmanın en ilgi çeken yanı ise zehirlenme vakalarının yüzde 63'ünde etkilenen kişinin 15 yaşın altındaki çocuklar olmasıydı.

Zehirlenmeler okaliptüs yağı ve öksürük şuruplarından kaynaklandı

Araştırmacılar, uçucu yağların çocuklarda yaşamı tehdit eden toksisiteye neden olduğunu söylüyor. 95 binden fazla hastane başvurusunun ise ağrı kesici-ateş düşürücü etkisiyle bildiğimiz ve çok sayıda farklı ilacın içinde karşımıza çıkan parasetamol etken maddesinin neden olduğu belirtiliyor. Diğer zehirlenme vakalarındaki şikayetlerin ise büyük çoğunluğunun okaliptüs esansiyel yağları nedeniyle yapıldığını tespit etti. Okaliptüs yağından sadece birkaç damla almak çocukta mide ağrıları, bulantı ve kasılmalara neden olabiliyor. Sık kullanılan diğer esansiyel yağların ise cilt tahrişleri veya kontakt dermatit (derinin iltihabı) ürettiği biliniyor.