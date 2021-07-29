Kültür & Sanat Esaretin Bedeli 4K olarak piyasaya sürülecek

Esaretin Bedeli 4K olarak piyasaya sürülecek

Kültür & Sanat

Esaretin Bedeli 4K olarak piyasaya sürülecek

Stephen King'in Rita Hayworth and the Shawshank Redemption'dan uyarlanarak 1994 yılında vizyona giren efsane film Esaretin Bedeli, 4K olarak yeniden piyasaya sürülecek.

29 Temmuz 2021, Perşembe 16:01 Son Güncelleme:
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1994 yapımı Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli), 4K Ultra HD'ye geliyor. Stephen King'in 1982 tarihli romanı "Rita Hayworth and the Shawshank Redemption"dan uyarlanan senaryo, aynı zamanda filmle ilk yönetmenlik denemesini yapan Frank Darabont tarafından uyarlandı. Film, IMDB'nin Top 250 listesinde yıllardır ilk sırada yer alıyor.

Beyazperde'nin haberine göre, yeni 4K Ultra HD sürümü hem dijital olarak hem de UHD Blu-Ray birleşik paketi olarak sunulacak. Blu-Ray disk, iki önemli sahne için orijinal özellikler ve storyboard'lara derinlemesine bakışlar dahil olmak üzere özel seçeneklerle dolu olacak "Bogs Takes a Fall" ve "New Fish Arrive" adlı sahnelerin arka planı yer alacak. Ancak, özel seçeneklerin öne çıkanı, Darabont'un yorumları olabilir. Senaryo çalışmaları ve Roger Deakins'le olan çalışması da bu içerikte yer alacak.

FİLMİN KONUSU

Hikaye, Shawshank Eyalet Hapishanesi'nde iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Andy Dufresne (Tim Robbins) kaçak mal tedarikinde uzmanlaşmış başka bir müebbet mahkum olan Ellis "Red" Redding (Morgan Freeman) ile arkadaş olur. Andy'nin gizli bir planı olsa bile, adaletsiz bir sistem karşısında ikisi arasında beklenmedik bir bağ oluşur.


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