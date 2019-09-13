Esaretin Bedeli filminin yönetmeninden ilginç itiraf
Sinemayla ilgilenen herkesin yıllardır bildiği ve çok konuştuğu bir gerçektir: Esaretin Bedeli filmi gösterime girdiği ilk günden beri IMDB (İnternet Film Veri Tabanı) listesinde bir numara. Yani tam 25 yıldır. Filmin yönetmeni Frank Darabont ise bu konuda farklı hislere sahip...
Uluslararası film veri tabanı IMDb’de 1994 yapımı ‘Esaretin Bedeli’ filmi, 10 üzerinden 9.3 puan ile birinci sırada. Filmin yönetmeni Frank Darabont, “Bu listeye baktığımda filmimin ‘The Godfather’ (Baba) filminden daha mı iyi olduğunu düşünmeden edemiyorum” sözleriyle birinciliği garipsediğini itiraf etti.