Esaretin Bedeli filminin yönetmeninden ilginç itiraf Sinemayla ilgilenen herkesin yıllardır bildiği ve çok konuştuğu bir gerçektir: Esaretin Bedeli filmi gösterime girdiği ilk günden beri IMDB (İnternet Film Veri Tabanı) listesinde bir numara. Yani tam 25 yıldır. Filmin yönetmeni Frank Darabont ise bu konuda farklı hislere sahip...