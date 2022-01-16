Esaretten kurtuldu, fenomen oldu

ABD’nin California eyaletinde 12 kardeşi ile birlikte anne ve babasının esaretinde yaşayan Jordan Turpin (21) yeni hayatında fenomen oldu. Turpin, dans ettiği videolarını yüklediği TikTok’ta yarım milyon takipçisi olan bir ünlüye dönüştü. Turpin, 2018’de henüz 17 yaşındayken evden kaçma gücünü bulabilmiş ve polisten kardeşleriyle kendisi için yardım istemişti. Polis, eve gidince dehşet bir manzara ile karşılaşmıştı.

KARDEŞLERİNİ KURTARDI

Turpin çifti, çocuklarını yıllar boyu evde zincire bağlı tutmuş, dış dünyayla iletişimlerini kısıtlamıştı. Bulunduklarında yaşları 2-29 arasında olan 13 kardeşin yılda bir banyo izni olduğu ve okula gözetim altında gitmelerine izin verildiği belirlenmişti. Kardeşlerini kurtarma planını iki yılda hazırlayan Turpin, yaşadığı acılardan dans edip şarkılar söyleyerek kurtulmaya çalışıyor.