Esat Yontunç, Acun Ilıcalı ile olan yıllar önceki fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Yontunç, Ilıcalı ile olan paylaşımının altına "Bak gerçekten burada senden 24 gün büyük duruyorum biraz da ödem var. Ama küçüğüm de olsan iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun daha nice doğum günlerimize inşallah...." notunu düştü.