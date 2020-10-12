Kanada'da yaşayan eşcinsel çift Allie Conway ve Sam Kwiatkowski, Instagram üzerinde bir sperm bankası işbirliğiyle takipçilerine çekilişle sperm hediye edeceğini duyurduktan sonra gönderiye ilgi arttı.

Çift 200 binin üzerinde takipçisi olan 'allieandsam' isimli hesaplarından yayınladığı fotoğrafla çekilişin duyurusunu yaptı.

Çekilişi "İçinizden birine aile kurmasında yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız" sözleriyle duyuran çift, kazananın istediği spermi seçebileceğini belirtti. Gönderim ücreti de hediyeye dahil.

​Çekilişe katılmanın şartları ise, Instagram kullanıcılarının aşina olduğu adımlar: Çiftin ve söz konusu sperm bankasının Instagram hesaplarını takip etmek, post'u beğenmek ve arkadaş etiketlemek.

6 yıldır birlikte olan çiftin düzenlediği kampanyayla ilgili memnuniyetini belirtenler çoğunlukta olmakla birlikte eleştiriler de geldi.

Gönderiye yapılan en ilginç yorumlardan biri "Çocuğunuza Instagram çekilişinden geldiğini söylediğinizi hayal edin" notu oldu.

Birçok kullanıcı ise bu şans için çifte teşekkür ederek donör bankalarından sperm almanın pahalı olabileceğine dikkat çekti.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bir doz spermin fiyatı 650 (4 bin 790 lira) ile 1020 dolar (7 bin 740 lira) arasında değişiyor. Ayrıca ürün özel şartlarda taşınması gerektiği için taşıma maliyeti de 300 dolara kadar çıkabiliyor.