Türkiye Eşcinsel hastaya "Sana oğlum mu diyeyim kızım mı?" diyen doktora dava

Eşcinsel hastaya "Sana oğlum mu diyeyim kızım mı?" diyen doktora dava

Türkiye

Eşcinsel hastaya 'Sana oğlum mu diyeyim kızım mı?' diyen doktora dava

Eşcinsel C.Ö.’ye muayene sırasında “Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?” diyen ve hastasının kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Uzm. Dr. N.K.Ö. hakkında ‘görevi kötüye kullanma’dan dava açıldı.

02 Mart 2020, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İngiltere’de insan genetiği üzerine lisans eğitimini tamamlayan C.Ö. (26), yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi üzerine C.Ö., muayene olmak için İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’ye gitti. Muayene sırasında iddiaya gören doktor, eşcinsel hastaya “Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi sana oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dedi. Bunun üzerine C.Ö. başından geçenleri sosyal medyada paylaştı.

Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine doktor N.K.Ö., hastasının kimlik bilgilerini içeren bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. C.Ö. bunun üzerine doktor hakkında şikâyette bulundu. Yapılan şikâyet başvuruları üzerine dosya, soruşturma izni verilmesi talebiyle İstanbul Valiliği’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen Valilik, şikâyet edilen Uzm. Dr. N.K.Ö. hakkında ‘konunun adli mercilerle aydınlatılması gerektiği kanaatine varılarak’ soruşturma izni verdi.

2 yıl hapsi istendi 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise doktor hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iddianame hazırladı. İddianamede doktorun ‘hekimlik mesleği ile bağdaşmayacak konuşmalar yaptığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şüphelinin mesleki olarak edindiği bilgileri açıkladığı’ belirtildi. Kabul edilen iddianamede doktor hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

İlgili Haberler
Taksicilerin göçmen fırsatçılığı: Edirne'ye 25 bin TL



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çevreci vergiye geçilmeli
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Kuyruğun sebebi yüzlerce yıllık gelenek