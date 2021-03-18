Cinsel Sağlık Eşcinselleri "dönüştürdüğünü" iddia eden adam erkeklerde birlikte olduğunu açıkladı

Eşcinselleri "dönüştürdüğünü" iddia eden adam erkeklerde birlikte olduğunu açıkladı

Cinsel Sağlık

Eşcinselleri 'dönüştürdüğünü' iddia eden adam erkeklerde birlikte olduğunu açıkladı

ABD'de eşcinselleri 'dönüştürerek' heteroseksüel kıldığını iddia eden en ünlü isimlerden David Matheson, artık erkeklerle birlikte olduğunu açıkladı.

18 Mart 2021, Perşembe 10:19 Son Güncelleme:
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İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre eski bir Mormon olan Matheson, evli eşcinselleri heteroseksüelleştirerek evliliklerine devam etmelerini sağladığını öne sürüyordu.


Matheson, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda hayatında "önemli değişiklikler" yaptığını söyledi ve "Artık evliliğimi daha fazla sürdüremeyeceğimi fark ettim. Ve artık eşcinsel olduğumu beyan etmemin zamanı geldiğine karar verdim" dedi.


ABD'deki NBC kanalına konuşan 34 yaşındaki Matheson yine de "dönüştürme terapilerinin" yanlış olmadığını savundu ve bazı insanlara "gerçekten yardımı dokunduğunu" söyledi.


"Eşcinsel iyileştirme terapisi" veya "eşcinsellik dönüştürme terapisi" gibi adlar altında sahte tıp hizmetleri sunan kişiler, insanların cinsel yönelimini değiştirebildiklerini iddia ediyor.


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