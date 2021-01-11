Doğum Öncesi Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayacak

Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayacak

Doğum Öncesi

Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayacak

Cumhurbaşkanı Duda, eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzaladığını açıkladı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yaptığı açıklamada, çocukların halihazırda da Polonya anayasasında özel bir yere sahip olduğunu bu yüzden eşcinseller tarafından evlat edinilmeleri konusunun daha net bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

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Duda tarafından imzalanan tasarıya göre, sadece anayasada belirtilen evlilik müessesinde yaşayan çiftlerin (bir erkek ve bir kadın) evlat edinme hakkı bulunuyor.

Yalnız yaşayanlara mahkeme kontrolü

Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayacak olan tasarıya göre yalnız yaşayan kişiler de mahkemeler tarafından yapılacak kontrol sonrası evlat edinebilecek.

Tasarının parlamentoda kabul edilmesi için 3'te 2'lik çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Duda, Hristiyan değerlere vurgu yapan Polonya Köylü Partisi, Konfederasyon ve Sol, Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platform'un (PO) bir kısmının da tasarıyı destekleyeceğini umduğunu ifade etti.


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