Escobar Fold 1'in Las Vegas'ta başlayan CES 2020 teknoloji fuarında sergilenmesine izin verilmedi. Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA), Escobar Fold 1 modelinin ve şirket yetkililerinin CES 2020 fuarında yer almasının iyi bir şey olmadığına karar verdi. Samsung ve diğer büyük şirketlerin Escobar Fold 1’i bir tehdit olarak gördüğünü belirten Gustafsson, 'Güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar, ancak başaramayacaklar' ifadesini kullandı.

Gustafsson’un açıklamasının devamında şunları dedi: “Samsung korkuyor, aynı etkinlikte yan yanayken çok daha üstün bir ürünü daha iyi bir fiyata sunmamızdan korkuyor. Aslında güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar. Pablo Escobar’ın onlardan çok daha önce orada olduğunu ve çok daha sonra da orada olacağını unutuyorlar.”

Samsung'tan bu suçlamalara karşın herhangi bir açıklama gelmedi. Escobar Fold 1'in fiyatı ise 350 dolar.