Resimli ve yazılı romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, günün en çok aranılan konularının başında yer alıyor. Milyonlarca kişi eşine, nişanlısına ve sevdiğine içindeki en güzel duyguları ifade etmek için Sevgililer Günü mesajlarına başvuruyor. İşte, en güzel ve romantik, eşe, nişanlıya ve sevgiliye Sevgililer Günü mesajları…

EŞE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hayatınızda 'doğru' insan varsa. Takvim size 'hep' 14 Şubat'tır.

Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.

Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!

RESİMLİ VE YAZILI ROMANTİK 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.

Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.

Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.

Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri. Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü'nde birlikte olmak dileğiyle...

Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.

Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur.14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun...

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.

Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz

Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.

Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.

Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor.

Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü.

Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim.



