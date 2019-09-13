Eşe tam destek! Dizi setine ziyarete gitti

Yeni başlayacak bir dizinin başrolünde oynayan İsmail Demirci’ye eşi Hande Soral bol bol destek veriyor.

Karadeniz’e eşinin yanına giden Hande Soral, çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta avucunun içine eşi İsmail Demir’i etiketleyen güzel oyuncu, “Tüm Karadeniz'i kucaklıyorum” notunu düştü.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 1,60 boyundaki güzel oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak televizyon izleyicisi ile tanıştı. 2008-2011 yılları arasında Küçük Kadınlar adlı dizi ile seyircinin hafızasına kazındı.

Gecekondu adlı bir televizyon programı yaptı. Bir Günah Gibi, Alev Alev, Fatih, Çalıkuşu dizilerinde rol aldı. Televizyonda pek çok dizi projesinde yer alan güzel oyuncu, ilk filmi “Birleşen Gönüller” ile sinemaseverlerle buluştu.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci (d.13 Kasım 1984,Ankara) sinema ve televizyon oyuncusudur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.



