Türkiye Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 askerimiz şehit oldu

Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 askerimiz şehit oldu

Türkiye

Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı" denildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" ifadelerini kullandı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Açıklamada şöyle denildi:

"İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Altun: Saldırı talimatını veren savaş suçlusu, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" ifadesini kullandı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İşte yeni Range Rover Evoque
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
İstanbul depremini önceden tahmin edebilmek mümkün mü?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
İnsan hatalarını nasıl önleyeceğiz?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ceren'in katili: Bakmasaydı bıçağı boynuna sokacaktım