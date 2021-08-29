Türkiye Eşeğe cinsel istismar iddiası! Görenler sopalarla saldırdı

Eşeğe cinsel istismar iddiası! Görenler sopalarla saldırdı

Türkiye

Eşeğe cinsel istismar iddiası! Görenler sopalarla saldırdı

İstanbul Tuzla'da iddiaya göre servis şoförü A.E. otluk alanda bulunan eşeğe cinsel istismarda bulunmak istedi. Çevredekiler servis şoförünü sopalarla döverken şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Ağustos 2021, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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Tuzla'da çiftliktekiler, otluk alanda dolaşan eşeğe cinsel istismarda bulunmak istediğini iddia ettikleri servis şoförü A.E.'yi sopalarla darbetti. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. İddiayı reddeden şoförün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



ÇEVREDEKİLER DARP ETTİ

Olay, dün Tuzla Tepeören'de bulunan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe cinsel istismarda bulunmak istedi. Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli A.E., polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

SUÇLAMAYI REDDETTİ

A.E'nin poliste ve adliyede alınan ifadesinde, tuvaletini yapmak için otluk alana geldiğini, bu sırada ayakları bağlı olan eşeği gördüğünü ve eşeği kurtarmak için yanına yaklaştığında vatandaşların kendisini kovaladığını bu nedenle kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi. Kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin kendisini darbedenlerden de şikayetçi olmadığı belirtildi.

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