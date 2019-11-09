’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti

09 Kasım 2019, Cumartesi 22:20
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’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

Sivas’ta kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşları bir şahsı bileğinden kelepçeledi.

Şaka bittiğinde arkadaşının bileğinden kelepçeyi çözmek istediler ancak kelepçenin anahtarı kaybolmuştu.

Şakacı arkadaşlar kahkahalara boğuldu

Şakacı arkadaşlar kelepçeyi çözemeyince ilk önce polisten yardım istediler. Polis ekipleri kelepçeyi açamayınca yardımlarına itfaiye yetişti. İtfaiye ekipleri bir türlü açılmayan kelepçeyi, özel bir kesici ile kesmeyi başardı.

Durumu izleyen şakacı arkadaşlar kahkahalara boğuldu.

İHA

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