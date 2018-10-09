Esenboğa Havalimanı 9 ayda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e yükseldi.

TOPLAM YOLCU SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce açıklanan eylül ayı havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre, geçen ay Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 1 milyon 148 bin 340, dış hat yolcu trafiği 222 bin 178, toplam yolcu sayısı da 1 milyon 370 bin 518 oldu.

Eylül ayında Esenboğa Havalimanında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 778'i, dış hatlar uçak trafiği de bin 797'yi buldu. Toplam uçak trafiği 9 bin 575'e ulaştı.

Söz konusu ayda Ankara Esenboğa Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 12 bin 139 ton olarak gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanından yılın 9 ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 13 milyon 130 bin 191'e çıktı. Aynı dönemde hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8 artarak 93 bin 151'e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de yüzde 7 yükselerek 105 bin 987 tona ulaştı.



