Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye gelen tır, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Tırın soğutucu tertibatının bulunduğu bölümde poşetlerde 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu bulundu.​​​​​​​

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

AA



