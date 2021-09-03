Türkiye Esendere Gümrük Kapısı'nda operasyon! 17 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı'nda operasyon! 17 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Türkiye

Esendere Gümrük Kapısı'nda operasyon! 17 kilogram metanfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir TIR içerisine gizlenmiş toplam 17 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

03 Eylül 2021, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye gelen tır, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Tırın soğutucu tertibatının bulunduğu bölümde poşetlerde 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu bulundu.​​​​​​​

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

AA


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