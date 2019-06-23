Esenler seçim sonuçlarında son durum nedir? Esenler oy oranları...
Yaklaşık 10 milyon seçmen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullandı. Esenler halkı tercihini yapıp zarfı sandığa attı. Gözler artık seçim sonuçlarında... Esenler'deki oy oranları da seçimin sonucu için önemli bir yer tutuyor. Peki, Esenler seçim sonuçlarında son durum nedir?
YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Esenler seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Esenler seçim sonuçlarında son durum...
Cumhur İttifakı 61.08% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 37.97% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.69% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.10%