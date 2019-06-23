Esenler seçim sonuçlarında son durum nedir? Esenler oy oranları...

YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Esenler seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Esenler seçim sonuçlarında son durum...

Cumhur İttifakı 61.08% BİNALİ YILDIRIM

Millet İttifakı 37.97% EKREM İMAMOĞLU

Saadet Partisi 0.69% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.10%