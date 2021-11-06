Türkiye Esenler'de korkunç olay! Bir kişi hayatını kaybetti, sevgililer kaçtı...

Esenler'de korkunç olay! Bir kişi hayatını kaybetti, sevgililer kaçtı...

Türkiye

Esenler'de korkunç olay! Bir kişi hayatını kaybetti, sevgililer kaçtı...

İstanbul Esenler'de 5 kişinin kaldığı evde Ozan Oğuz başından vurulmuş halde bulundu. Olayda Oğuz hayatını kaybederken, ev sahibi İlkay U., kız arkadaşıyla kaçtı. Evde bulunan diğer 2 kişi gözaltına alındı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 14:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi İlkay U.'nun evinde gece saatlerinde eğlenmek için toplandı. Sabaha kadar eğlenen kişilerin bulunduğu evden silah sesleri yükseldi. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri içeride Ozan Oğuz'u (26) başından vurulmuş halde buldu.



Evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alırken, ev sahibi İlkay U.'nun kız arkadaşı ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan iki kişinin, Ozan Oğuz'un intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi. Ozan Oğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Mahalle sakini Günay Özen, "Orada bir alem yapıldığı ve sonra bir kargaşanın çıktığını öğrendim. Sonrasında da bir kişinin diğerini vurmuş." dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yerin kulağı
Rauf Tamer
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkü söylerken bir anda yere yığıldı! Ramazan Günay hayatını kaybetti