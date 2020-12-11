Türkiye Esenler’de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama

Esenler’de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama

Türkiye

Esenler’de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama

Esenler’de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

11 Aralık 2020, Cuma 22:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açıklamada, "Şahsın 18 yaşından büyük olduğu ve herhangi bir engelinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Adli makamlarca her iki şahıs hakkında ’Hayasızca Hareketler ve Müstehcenlik’ suçundan işlem yapılması talimatı verilmiştir. Olayın şüphelilerinden A.Ö. isimli şahıs İstanbul Bayrampaşa Otogarında görevlilerimizce yakalanmıştır. S. D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında ’Zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları’ şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada; Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz edildiği iddia olunan şahsın S. D.(19 ) olduğu, şahsın 18 yaşından büyük olduğu ve herhangi bir engelinin bulunmadığı, taciz ettiği iddia olunan şahsın A.Ö.(47) olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Otogarda yakalandı

"Konu ile ilgili adli makamlarca her iki şahıs hakkında ’Hayasızca Hareketler ve Müstehcenlik’ suçundan işlem yapılması talimatı verilmiştir. Olayın şüphelilerinden A.Ö. isimli şahıs İstanbul Bayrampaşa Otogarında görevlilerimizce yakalanmıştır. S. D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üstün hizmet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır
Hakan Çelik
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüsün arttığı ilde doğum günü partisine baskın