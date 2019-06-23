Esenyurt seçim sonuçlarında son durum nedir? Esenyurt oy oranları... İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Esenyurt halkı da sandık başındaydı. Peki, Esenyurt seçim sonuçlarında son durum nedir?