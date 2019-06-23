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Esenyurt seçim sonuçlarında son durum nedir? Esenyurt oy oranları...

İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Esenyurt halkı da sandık başındaydı. Peki, Esenyurt seçim sonuçlarında son durum nedir?

23 Haziran 2019, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Esenyurt seçim sonuçlarında son durum nedir? Esenyurt oy oranları...

Esenyurt seçim sonuçlarında son durum nedir? Bugün İstanbul seçimleri için Esenyurt seçmeni bağlı bulundukları okula gidip kimliklerini gösterdikten sonra kabinde tercihini yaptı. Zarfı sandığa atan seçmenler şimdi sonuçların akıbetini merak ediyor. İşte Esenyurt oy oranları...

Millet İttifakı 57.20% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 42.07% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.35% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.20% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.18%

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